Убийство амчанина раскрыли по горячим следам Под подозрение попал ранее судимый житель Мценска.





Тело 41-летнего амчанина с признаками насильственной смерти было обнаружено 6 января 2020 года в комнате общежития. По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что причинил множественные телесные повреждения потерпевшему 5 января 2020 года в ходе конфликта, возникшего в процессе распития спиртных напитков.



В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

9 января 2020 года



