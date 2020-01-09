Орловские любители гонок на собачьих упряжках открыли зимний сезон

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Орловские любители гонок на собачьих упряжках открыли зимний сезонС людьми, для которых ездовой спорт стал смыслом жизни, познакомилась Анна Вайсергисер.
Почти два месяца четвероногие спортсмены ждали своего часа, когда, наконец, погода смилостивится и они смогут тренироваться на заснеженной трассе. У орловских любителей ездового спорта сейчас активная пора - готовятся к международной гонке в Белоруссии. Первая тренировка прошла успешно. Результат улучшили практически на 40 секунд. За упряжку собак отвечает каюр.
Один из владельцев ездовых собак - орловец Алексей Кухарев. Он три-четыре раза в неделю привозит собак на тренировки и в качестве главного болельщика присутствует на всех соревнованиях. В спорт свою собаку Луну отдала и Наталья Сечкина, поскольку знает, что предназначение таких пород - перевозка грузов, а бег - основа здоровья питомца.
Алексей Кухарев, хозяин ездовой собаки: «Основная проблема - финансовая. Инвентарь не дешевый. Покупаем вскладчину».
Но даже при таком коллективном подходе отсутствие спонсоров для орловских спортсменов равно табу на европейские чемпионаты.
Инна Тельнова, хэндлер: «Чемпионат мира и чемпионат Европы нам финансово не доступны, поэтому мы на них, к сожалению, не ездим, хотя очень хочется. Есть проблема с трассами. Единственная пригодная рельефная трасса для тренировок - Медведевский лес».
В Медведевском лесу идеальные условия для ездового спорта, во время подъема или спуска собаки отдыхают. А вот в районе Плодово-ягодной станции трасса ровная - почти 4 километра четвероногие бегут в напряжение.
Запускает и встречает собак на финише - хэндлер. Он в ответе за их сытость и выгул, а еще за спа-процедуры - после тренировок четвероногих ждет массаж. Обучают собак командам с трех месяцев, с года ставят в упряжку. Кстати, заняться гонками на собачьих упряжках можно в любом возрасте и с любой физической подготовкой.
В последнее время ездовые собаки становятся любимыми домашними питомцами, но каюры советуют: прежде чем заводить такого дома, сто раз подумайте, хватит ли сил и времени на многочасовые прогулки.
Анна Вайсергисер
9 января 2020 года