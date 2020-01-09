Орловские любители гонок на собачьих упряжках открыли зимний сезон С людьми, для которых ездовой спорт стал смыслом жизни, познакомилась Анна Вайсергисер.





Почти два месяца четвероногие спортсмены ждали своего часа, когда, наконец, погода смилостивится и они смогут тренироваться на заснеженной трассе. У орловских любителей ездового спорта сейчас активная пора - готовятся к международной гонке в Белоруссии. Первая тренировка прошла успешно. Результат улучшили практически на 40 секунд. За упряжку собак отвечает каюр.



Один из владельцев ездовых собак - орловец Алексей Кухарев. Он три-четыре раза в неделю привозит собак на тренировки и в качестве главного болельщика присутствует на всех соревнованиях. В спорт свою собаку Луну отдала и Наталья Сечкина, поскольку знает, что предназначение таких пород - перевозка грузов, а бег - основа здоровья питомца.



Алексей Кухарев, хозяин ездовой собаки: «Основная проблема - финансовая. Инвентарь не дешевый. Покупаем вскладчину».

Но даже при таком коллективном подходе отсутствие спонсоров для орловских спортсменов равно табу на европейские чемпионаты.



Инна Тельнова, хэндлер: «Чемпионат мира и чемпионат Европы нам финансово не доступны, поэтому мы на них, к сожалению, не ездим, хотя очень хочется. Есть проблема с трассами. Единственная пригодная рельефная трасса для тренировок - Медведевский лес».

В Медведевском лесу идеальные условия для ездового спорта, во время подъема или спуска собаки отдыхают. А вот в районе Плодово-ягодной станции трасса ровная - почти 4 километра четвероногие бегут в напряжение.



Запускает и встречает собак на финише - хэндлер. Он в ответе за их сытость и выгул, а еще за спа-процедуры - после тренировок четвероногих ждет массаж. Обучают собак командам с трех месяцев, с года ставят в упряжку. Кстати, заняться гонками на собачьих упряжках можно в любом возрасте и с любой физической подготовкой.



В последнее время ездовые собаки становятся любимыми домашними питомцами, но каюры советуют: прежде чем заводить такого дома, сто раз подумайте, хватит ли сил и времени на многочасовые прогулки.





Анна Вайсергисер

9 января 2020 года



