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«Пятёрочка» открыла первый магазин в новой концепции

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла первый в Орловской области универсам нового формата на улице Металлургов в Орле.


На 600 кв. м размещён ассортимент, насчитывающий более 5 700 наименований. Новая концепция – это, прежде всего, работа с ожиданиями покупателей, который за последние 5 лет заметно изменились. Сохранён акцент на низкие цены, особый фокус – на свежей продукции. 
 
Категория fresh (свежая продукция) заняла около половины торгового зала, выкладка овощей и фруктов и часть продуктов с короткими сроками годности организована на «фреш-арене». Также в новой «Пятёрочке» представлен большой ассортимент готовой продукции – более 70 наименований. Одно из важных нововведений – зона отдыха, где можно передохнуть, обдумать покупки и выпить кофе или свежевыжатого апельсинового сока, здесь же предусмотрено место для зарядки гаджетов. 
 
Собственная пекарня, расположенная непосредственно в магазине, позволила расширить линейку свежих хлебобулочных изделий до 35 позиций, при этом отдел выпечки расположился в центре торгового зала.  
 
В дизайне интерьера и фасада использованы, преимущественно, натуральные материалы, преобладает тёплая цветовая гамма. Торговое пространство и навигация организованы для обеспечения максимального удобства с учётом основных потребностей гостей магазина и их покупательских миссий. Например, для совершения быстрой покупки свежей или готовой продукции не нужно обходить весь торговый зал – эти категории представлены рядом с входом. В свою очередь товары, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности. В магазине также появилась «сезонная зона», где ассортимент обновляется раз в две недели в зависимости от времени года, ближайших праздников и т.п. Новая «Пятёрочка» оборудована четырьмя кассами самообслуживания, что облегчает процесс покупки. 

Новая во всех смыслах «Пятёрочка» в Северном районе ждёт гостей!



9 января 2020 года
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