В Орле состоялось первое предварительное заседание по уголовному делу Фёдора Козина и Павла Клёнышева

Заседание прошло в Железнодорожном районном суде.

Напомним, заместителю начальника полиции регионального УМВД по оперативной работе и экс-начальнику БЭП Железнодорожного райотдела инкриминируют получение крупной взятки. По версии следствия, высокопоставленные офицеры получили 2 миллиона рублей за обещание «замять» уголовное дело. Это, считают следователи, лишь часть оговоренной суммы. Общий размер незаконной мзды исчислялся 4 миллионами рублей. Кроме того, Козину ставят в вину то, что при его покровительстве на хлебной базе № 36 было похищено переданное на хранение зерно на сумму свыше 60 миллионов рублей.

На стадии предварительного расследования ни сам Федор Козин, ни его предполагаемый подельник виновными себя не признали. Все это время подозреваемые содержались в СИЗО.

Суд заседал сегодня в закрытом режиме, прессу в зал не пустили. Мы будем следить за дальнейшим развитием судебной коллизии.