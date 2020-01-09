В первые дни 2020 года на контейнерных площадках Заводского района Орла образовались горы мусора

Дело в том, что с нового года поменялся перевозчик ТКО.

Контракт с предыдущим перевозчиком закончился, и он забрал свои контейнеры. На их месте появились новые, но менее вместительные. Переполненные мусорные баки - такую картину уже несколько дней наблюдают жители улиц Комсомольской и Автовокзальной, переулка Дарвина.

Кстати, новый перевозчик орловцам уже знаком. Он с лета прошлого года работает в Железнодорожном районе. Сейчас мы пытаемся связаться с регоператором и получить комментарии.