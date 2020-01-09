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15 января в Орле вновь зажжется «Свет Рождественской звезды»

Традиционная благотворительная акция пройдет в этом году уже в семнадцатый раз. Именно столько лет жители Орловщины помогают многодетным семьям, детям-инвалидам и тем, кто нуждается в лечении и реабилитации и очень верит в чудо.


В этом году героиня акции - Надежда Коротенко. Девочка - слабовидящая. Почти 11 лет Надя и ее родители борются с серьезным диагнозом - ретинопатия недоношенных и ДЦП. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, Надежда ставит перед собой серьезные цели и достигает их - она участвует в фестивалях и конкурсах. 
 
Зрители концерта, который пройдет в городском центре культуры, станут не только участниками театрализованного представления, но и смогут помочь девочке. А собранные в ходе акции средства направят на приобретение пишущей машинки для печати шрифтом Брайля.



Надежда Невматулина
9 января 2020 года
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