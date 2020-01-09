15 января в Орле вновь зажжется «Свет Рождественской звезды»

Традиционная благотворительная акция пройдет в этом году уже в семнадцатый раз. Именно столько лет жители Орловщины помогают многодетным семьям, детям-инвалидам и тем, кто нуждается в лечении и реабилитации и очень верит в чудо.

В этом году героиня акции - Надежда Коротенко. Девочка - слабовидящая. Почти 11 лет Надя и ее родители борются с серьезным диагнозом - ретинопатия недоношенных и ДЦП. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, Надежда ставит перед собой серьезные цели и достигает их - она участвует в фестивалях и конкурсах.

Зрители концерта, который пройдет в городском центре культуры, станут не только участниками театрализованного представления, но и смогут помочь девочке. А собранные в ходе акции средства направят на приобретение пишущей машинки для печати шрифтом Брайля.