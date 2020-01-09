Никогда такого не было, и вот опять...

Нежданно-негаданно в Орле зимой пошел снег.

Сегодня, в первый рабочий день нового года жители в социальных сетях жаловались на скользкие дороги и тротуары. По мнению орловцев, снегоуборочная техника опоздала с выходом на улицы города.

Встретить снегоуборочную технику можно было на площади Ленина. На «Спецавтобазе» нам сообщили, что с самого утра в городе работают 12 комбинированно-дорожных машин - по три в каждом районе. А на уборке тротуаров, парков и скверов задействовано 80 человек.

Николай Толмачёв, главный инженер МУП «Спецавтобаза г. Орла»: «Уборка организована, я считаю, для такого количества снега удовлетворительно. Еще КДМ находятся в ожидании, у нас их 18 единиц, машины находятся в исправном состоянии. И если снег пойдет и дальше, то мы выпустим их все на линию».

В случае если осадки будут усиливаться, весь собранный снег готовы принять три специально оборудованных полигона. А вот на статистику обращений в травмпункт выпавший снег существенного влияния не оказал.

Николай Думчев, заведующий травматологическим пунктом больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко: «В Россию зима ежегодно приходит, есть обычные травмы, ничего сверхъестественного. Все в обычном режиме, работаем в плановом порядке, всех принимаем, всех лечим, никому не отказываем. Праздники прошли спокойно».

По сообщениям синоптиков, в ближайшие сутки зима возьмет очередную паузу. Но расслабляться автолюбителям дорожные инспекторы не рекомендуют и напоминают о безопасности.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В связи с изменяющимися погодными условиями, ожидающимся снегопадом и гололедицей, предупреждаем водителей о необходимости снижения скоростного режима и увеличении дистанции».

Пока в региональном управлении ГИБДД не зафиксировали увеличения числа ДТП, пострадавших, по предварительным данным, нет.