Андрей Клычков поздравил митрополита Орловского и Болховского Тихона с Рождеством Христовым

Встреча губернатора Орловской области и митрополита состоялась в резиденции Управляющего Орловской митрополией 9 января.

Глава региона поздравил архипастыря со Светлым праздником Рождества Христова и преподнес ему букет роз и рождественские подарки. Также митрополита поздравили главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин и первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов.

Андрей Клычков поблагодарил владыку Тихона за его усердное служение на благо жителей Орловской области и Русской Православной Церкви и пожелал крепкого здоровья, благоденствия и светлого праздничного настроения.



Губернатор особо отметил важность совместной работы по восстановлению древних храмов и монастырей: «Болховские храмы – душа православной Орловщины. Наша общая цель – восстановить разрушенные храмы не только в Болхове, но и во всем регионе».