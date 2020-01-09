Андрей Клычков поздравил митрополита Орловского и Болховского Тихона с Рождеством Христовым

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Андрей Клычков поздравил митрополита Орловского и Болховского Тихона с Рождеством ХристовымВстреча губернатора Орловской области и митрополита состоялась в резиденции Управляющего Орловской митрополией 9 января.
Глава региона поздравил архипастыря со Светлым праздником Рождества Христова и преподнес ему букет роз и рождественские подарки. Также митрополита поздравили главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин и первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов.
Андрей Клычков поблагодарил владыку Тихона за его усердное служение на благо жителей Орловской области и Русской Православной Церкви и пожелал крепкого здоровья, благоденствия и светлого праздничного настроения.
Губернатор особо отметил важность совместной работы по восстановлению древних храмов и монастырей: «Болховские храмы – душа православной Орловщины. Наша общая цель – восстановить разрушенные храмы не только в Болхове, но и во всем регионе».
В свою очередь митрополит Тихон подарил главе региона икону Рождества Христова и картину с видом Ростова Великого, сообщает
информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
9 января 2020 года