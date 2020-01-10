Мусор нанес ущерб орловской земле 374 рейда – 343 нарушения. Региональное управление Россельхознадзора опубликовало итоги работы за 11 месяцев минувшего года.





Как отмечают специалисты, основной проблемой остается порча плодородного слоя почвы. Чаще всего это происходит из-за разработки несанкционированных карьеров и стихийных свалок. Всего установлено пять мест скопления мусора и пять карьеров, на сегодняшний день ликвидировано четыре места захламления.



По данным ведомства, сумма, в которую оценивается вред, причиненный орловским землям, превышает 42 миллиона рублей. В общей сложности было проверенно свыше 45 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.





Мария Семак

10 января 2020 года



