В Ливнах состоялся праздничный концерт, посвященный Рождеству

Для зрителей выступили творческие коллективы города и архиерейский хор Свято-Сергиевского кафедрального собора. В программе звучали рождественские песнопения и светские композиции. Всех присутствующих с праздником поздравил епископ Нектарий, пожелав здоровья, благоденствия, духовных благ, мира, любви и счастья.





Мария Семак

10 января 2020 года



