Жительница Залегощенского района вернет государству чернобыльские выплаты Женщина вернет больше 100 тысяч рублей. Получение денег было признано районным судом как неосновательное обогащение.





Согласно закону, ежемесячные выплаты назначаются в том случае, если человек на самом деле проживает в зоне загрязнения, а не просто прописан там. Что касается ситуации в Залегощенском районе, судом было установлено, что женщина и ее ребенок никогда не жили на этой территории.





Мария Семак

10 января 2020 года



