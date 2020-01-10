В Орловской области создадут реестр парковок В региональном правительстве подписали соответствующее постановление накануне новогодних праздников.





Учтут стоянки расположенные на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального или местного значения. В документе будут указаны подробные сведения о том, где можно оставить машину, - адрес, общую площадь, назначение, условия размещения транспорта (платно/бесплатно), режим работы, информацию о владельце, вместимость, количество мест для инвалидов и другие характеристики объектов.





Мария Семак

10 января 2020 года



