В Орловской области возобновился сезон Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+»

Сегодня, 10 января, на корте «Ледовой Арены» микрорайона «Зареченский» в 21:00 встретятся «Метеор» и «Штурм». 11 января состоятся два матча. В 14:00 стартует игра в поселке Долгое. Там местная команда принимает хоккейный клуб «Строитель». В 21:00 в Орле на корте «Ледовой арены» микрорайона «Зареченский» встретятся «Ливгидромаш» и «СЛАМС».





Анастасия Дорохова

10 января 2020 года



