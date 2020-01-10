С начала 2020 года 51 орловский водитель сел за руль «под градусом» Данные озвучили в Госавтоинспекции.





По информации УГИБДД УМВД России по Орловской области, 26 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 19 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование и 6 водителей управляли транспортными средствами нетрезвыми повторно.



В Госавтоинспекции напоминают: согласно законодательству, пьяному водителю грозит административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение - это уже уголовная статья.





Мария Семак

10 января 2020 года



