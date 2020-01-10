В правительстве Орловской области определили, сколько средств потратят на культуру В ближайшие пять лет эта сумма составит 4, 8 миллиарда рублей.





На эти деньги планируется построить новые и отремонтировать уже имеющиеся объекты культурной сферы. Обеспечить их новым оборудованием. Часть финансирования направят на социальную поддержку и стипендии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые учатся и воспитываются в государственных образовательных организациях региона.





Орловское Информбюро

10 января 2020 года



