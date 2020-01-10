В Орле от огня пострадали автомобили За сутки – два случая.





10 января в 02:25 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобилей на улице Комсомольской в городе Орле. В результате пожара в автомобиле «Дэу Нэксия» от термического воздействия пострадали задняя правая часть, лакокрасочное покрытие, выгорело заднее правое колесо. В автомобиле «Ниссан Икстрейл» от термического воздействия пострадал моторный отсек, лакокрасочное покрытие переднего левого крыла, капот, бампер, салон автомобиля. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них три выезда – на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

10 января 2020 года



