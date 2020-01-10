Сегодня молодые семьи приглашаются на занятия в «Школу будущих родителей» Место встречи – конференц-зал орловского Перинатального центра.





Это уже вторая лекция в новом году. Занятие будет посвящено вопросам грудного вскармливания. Опытный специалист расскажет все о пользе материнского молока, о том, как правильно прикладывать малыша к груди и до какого возраста стоит кормить. Начало занятий – в 14:30.





Мария Семак

10 января 2020 года



