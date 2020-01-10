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Воспитанники центра социальной поддержки «Равные» познакомились с Винни-Пухом и его друзьями

Сказочных персонажей на сцене воплотили студенты учебного театра «Диагональ».


Студенты учебного театра «Диагональ» Орловского института культуры поставили спектакль по сказке Алана Милна «Винни Пух и его компания».

Виктория Скакун, старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК: «Ребята работают и с куклами, это и драматический спектакль. Но самая главная цель - создать учебный спектакль. Сложно играть для детей. Это детский материал, он чему-то учит, от чего-то лечит. И найти в себе ребенка заново - это наша главная цель. И если дети нам поверят, значит мы чуточку к ним приблизились».

Студенческий театр это всегда особая атмосфера - актеры-студенты с трепетом относятся к каждому гостю, ведь именно сейчас им важно показать свое творчество, признание - главная награда, тем более если зритель приходит особенный.

Елена Воробьева, директор центра социальной поддержки «Равные»: «Надеемся, что этот формат выльется в какой-нибудь новый проект, потому что особенным детям нужна поддержка, и будущим актерам тоже будет интересно показать свое творчество особой категории детей».

Увидеть студенческие постановки могут все желающие. Вся информация на сайте Орловского института культуры.


Всеволод Трифонов
10 января 2020 года
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