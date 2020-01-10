Спортивное сообщество Орловской области понесло большую потерю На 93-м году жизни ушел из жизни Станислав Данилович Веревкин - родоначальник спортивной акробатики в нашем регионе. За свою тренерскую карьеру он подготовил более 50 мастеров спорта. Его воспитанники - Александр Стефанов и Галина Фридман стали победителями Кубка СССР.





Станислав Данилович Веревкин, заслуженный тренер РСФСР, ветеран войны и Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Спартак». В самом начале войны будущий известный тренер остался сиротой. Был курсантом Борисоглебской летной школы. В армии прослужил 18 лет. Командовал пунктом противовоздушной обороны Закавказского военного округа. Ушел в отставку в звании капитана.



Юрий Шаруненко, заслуженный работник физической культуры России: «Человек неординарного характера, большой оптимист. Умел верить в свою победу. Он всегда умел не только поддержать людей, сказать несколько добрых слов, но и придавал веру в себя. Никогда мы не слышали от него хныканья. Последнее время ему было трудно ходить, но он всегда находил время для общения с коллегами, которые приходили к нему домой».

Спортивной акробатикой Станислав Данилович увлекся еще в училище. С 1957 года начал работать тренером-преподавателем областной ДЮСШ и стал одним из инициаторов создания Федерации акробатики Советского Союза.



Владимир Сыськов, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике: «Как друг он был очень порядочный человек, как тренер - знающий и понимающий. Поэтому у него и хорошие результаты были. Чемпионы советского союза были. Ведь просто так заслуженного тренера РСФСР не давали».

Коллеги вспоминают: у легендарного тренера до последних дней была одна мечта - чтобы жила и развивалась акробатика. И она исполнилась. В 2020 году исполняется 15 лет традиционному турниру, на котором чтят и помнят историю акробатики и достижения ее основателя





Анастасия Дорохова

10 января 2020 года



