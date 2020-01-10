В Орле завершается проект «Сказки на Девяти Дубах» Приглашаются орловцы и гости города.





11 января под Большим Дубом на площади Ленина соберут «Паспорта путешественника». Розыгрыш призов от Деда Мороза пройдет в это воскресенье. А 12 января на центральной площади Орла завершится гастрофестиваль. Орловцы и гости города смогут установить рекорд - приготовить пятиметровую шаурму, а затем попробовать то, что получилось.





Надежда Невматулина

10 января 2020 года



