Амчанин Павел Жичкин под флагом России отправился на юношескую Олимпиаду

Международный турнир стартовал накануне в швейцарской Лозанне. Там Павел Жичкин выступит в соревнованиях монобобов. Медали в этом виде будут разыграны 20 января.





Анастасия Дорохова

10 января 2020 года



