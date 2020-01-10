Владислав Туйнов претендует на звание «Спортсмен года» По версии международной ассоциации Всемирных игр.





Отдать свой голос за «Орловского бриллианта» можно на сайте https://www.theworldgames.org/



Первый тур продлится до 20 января, по его итогам 10 лучших выйдут в финал. Победителя определят 30 января.





Надежда Невматулина

10 января 2020 года



