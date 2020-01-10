Шесть, но маленьких, вместо двух, но больших В Орле в новогодние праздники обострился мусорный вопрос. Жители сразу нескольких домов Заводского района сообщили, что контейнерные площадки завалены мусором.





Жители улиц Комсомольской и Автовокзальной, а также переулка Дарвина говорят, что контейнерные площадки всегда были в порядке. Ситуация изменилась, когда с нового года поменялся перевозчик ТКО. Контракт с предыдущим закончился и он забрал принадлежащие ему контейнеры.



Новый подрядчик установил свои, но менее вместительные. Наша съемочная группа зафиксировала мусорные горы. Пока делался этот материал, компания-перевозчик вывезла мусор и привела в порядок контейнерные площадки. Правда, ситуацию прокомментировать отказались.





Татьяна Тимохина

10 января 2020 года



