Шесть, но маленьких, вместо двух, но больших

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Шесть, но маленьких, вместо двух, но большихВ Орле в новогодние праздники обострился мусорный вопрос. Жители сразу нескольких домов Заводского района сообщили, что контейнерные площадки завалены мусором.
Жители улиц Комсомольской и Автовокзальной, а также переулка Дарвина говорят, что контейнерные площадки всегда были в порядке. Ситуация изменилась, когда с нового года поменялся перевозчик ТКО. Контракт с предыдущим закончился и он забрал принадлежащие ему контейнеры.
Новый подрядчик установил свои, но менее вместительные. Наша съемочная группа зафиксировала мусорные горы. Пока делался этот материал, компания-перевозчик вывезла мусор и привела в порядок контейнерные площадки. Правда, ситуацию прокомментировать отказались.
Татьяна Тимохина
10 января 2020 года