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В Орле обсудили проблемы доступности медицинской и социальной помощи для сельских жителей

О региональном здравоохранении в целом и об оказании паллиативной помощи в частности говорили сегодня на заседании общественного Совета.


Так, в рамках нацпроектов шесть мобильных медкомплексов были переданы в больницы и поликлиники, автопарк орловских медучреждений пополнился на 27 машин скорой помощи, в 2019 году был дан старт программе строительства ФАПов. Что касается паллиативной помощи, отделение при Плещеевской больнице расширилось, теперь там 30 коек. Но кадровый вопрос остается одним из главных. В результате глава региона дал ряд поручений. Одно из них - департаменту образования: губернатор предложил рассмотреть возможность подготовки кадров для оказания паллиативной помощи на базе медицинского колледжа. Также было предложено провести конкурс профессионального мастерства.


Надежда Невматулина
10 января 2020 года
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