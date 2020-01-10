Сотрудники госбезопасности перекрыли канал поставки наркотиков из стран Центральной Азии В Орле задержали двух участников организованной преступной группы.





Причем задержали их с поличным при подготовке сбыта наркотиков в крупном размере. У подозреваемых было обнаружено около 100 граммов героина, предназначенного для бесконтактного сбыта посредством закладок.





Иван Суверин

10 января 2020 года



