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«Холоп» против «Вторжения»

Российский прокат начал новый год с отечественного кино. На большой экран вышли сразу две ленты «Холоп» и «Вторжение».


Приключенческая лента «Холоп» вышла в лидеры проката в первый же уик-энд года. Сценаристы соединили востребованные жанры в одной картине: мелодраму, приключение и комедию. К сегодняшнему дню лента преодолела рубеж в 2 миллиарда рублей (при бюджете в 160 миллионов), став самой успешной комедией за историю российского проката. По общим кассовым сборам «Холоп» может стать вторым отечественным фильмом после спортивного рекордсмена «Движение вверх». 
 
Оксана Зеленина, администратор кинотеатра: «В новогодние каникулы лучше всего был востребован фильм «Холоп». Это наша отечественная комедия. Прокат показал себя очень хорошо, людям нравится. Фильм веселый, позитивный. Побольше бы таких комедий в нашем кинопрокате. Я думаю, довольны и кинопрокатчики и зрители».
 
Второй блокбастер начала года уже посмотрели более 2 миллионов зрителей по всей России. «Вторжение» Федора Бондарчука постепенно перехватывает эстафету у «Холопа». Прокат продолжается, сборы уже около 700 миллионов рублей. И картина тоже выиграла важную гонку, обогнав в нашем прокате известную сагу про галактические войны.



Всеволод Трифонов
10 января 2020 года
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