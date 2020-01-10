Сегодня подвели итоги первого этапа конкурса на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны Орла Впервые к благоустройству общественных территорий в Орле подошли в формате конкурса, а к проектированию подключили всю страну.





Практически во всех 48 работах, а их прислали на конкурс из 13 регионов страны, есть тропинки, места отдыха, освещение. Территория - уникальна. На ней расположено 27 объектов культурного наследия. Имена тех, кто пройдет во второй тур, станут известны на следующей неделе, а победителя назовут в феврале.





Надежда Невматулина

10 января 2020 года



