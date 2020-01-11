Кампания по декларированию доходов за прошлый год уже началась До 30 апреля орловцы должны отчитаться о доходах, полученных в минувшем году, а до 15 июля – оплатить налог.





За опоздание полагается штраф. Напомним, что дополнительные доходы тоже необходимо задекларировать. В эту категорию входят, к примеру, продажа недвижимости в 2018 году, получение дорогих подарков или получение средств от зарубежных источников.





Мария Семак

11 января 2020 года



