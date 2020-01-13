Орловская областная клиническая больница получила современное медицинское оборудование Содействие в этом оказало областное правительство.





Современное медицинское оборудование позволит оказывать населению региона диагностическую, хирургическую и высокотехнологичную помощь. Это техника для выполнения эндоскопических операций, в том числе на коленных суставах, современные наркозные аппараты, а также высококлассное нейрохирургическое оборудование.





Мария Семак

12 января 2020 года



