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В Орловском районе откроется музей русской гармоники

Мероприятие будет приурочено Году народного творчества в России.


Церемония состоится 15 января в 11:00 в районной детской школе искусств в поселке Стрелецком.
 
В музейной экспозиции представлены разновидности русских гармоней, баяны, аккордеоны − всего 43 инструмента. Коллекцию собирал более 30 лет заслуженный артист РФ, гармонист «Золотой десятки гармонистов России», лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, руководитель Орловского центра русской гармоники Геннадий Калмыков. 
 
Организаторы мероприятия подготовили для гостей насыщенную творческую программу. На сцену выйдут заслуженный деятель искусств РФ, композитор, член Союза композиторов РФ Евгений Дербенко, а также лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей, участники Центра русской гармоники Александр Льговский, Владимир Винников, Алексей Пешехонов, вокально-инструментальный дуэт «Поющие сердца», семейный дуэт Галина и Николай Студенниковы. Завершится концерт выступлением Стрелецкого русского народного хора.



Анастасия Дорохова
12 января 2020 года
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