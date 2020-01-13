14 января в Орел приедут лучшие боксеры со всего Центрального федерального округа Они будут бороться за награды Первенства.





Поединки будут идти несколько дней. На ринг выйдут спортсмены 17-18 лет, имеющие подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда.



Награждение состоится 18 января. Награды вручат не только за победу в бою, но и в номинациях - «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший судья».





Анастасия Дорохова

13 января 2020 года



