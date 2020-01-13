Сотрудники дома-музея Грановского пошли в школы Они представят праздничную программу «Святки на Орловщине». Сегодня состоится первая творческая встреча.





Ребятам расскажу и покажут, как на Руси проводили Святочные дни. Будут звучать колядки, фольклорные песни, организуют народные игры и даже гадание. Первыми экскурс в историю совершат ученики 33-й школы Орла. До конца недели сотрудники музея посетят еще несколько общеобразовательных учреждений.





Мария Семак

13 января 2020 года



