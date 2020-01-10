Транспортная недоступность микрорайона «Лужки». В мэрии заверили, что проблему уже решают

Жители Лужков рассказали, что новый 29-й маршрут себя не оправдал - на ожидания транспорта уходит больше времени, чем на саму поездку. Наступления холодов люди ждут с замиранием сердца.

Жители микрорайона «Лужки» с утра боятся опоздать на работу - если не успел на одну маршрутку, то следующую ждать придется часа два. С такой работой транспорта они столкнулись в праздничные дни. Вернуться домой после восьми часов вечера на 29-м маршруте тоже сродни чуду - сообщают лужковцы.

Водители в свою очередь утверждают, что интервал движения маршрутки - 15 минут. Наша съемочная группа провела эксперимент, который показал, что следующий автобус появился спустя 17 минут.

Кстати, о своем наболевшем нам поведали и водители. Их беспокоит антисанитарное состояние туалета на конечных остановках маршрута. Водители обращались с этим вопросом в администрацию города, но, по их словам, обращение до сих пор не рассмотрено.

В администрации города о некорректной работе 29-го маршрута в праздничные дни знают. Но сегодня заверили, что ситуация изменилась. Активно идет процесс подключения автобусов к системе ГЛОНАСС.

Вадим Хрипунов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации г. Орла: «Вчера были приняты меры и со вчерашнего дня проблем, в принципе, нет. Вчера дополнительный транспорт выходил на линию 29 маршрута, с предпринимателями была проведена беседа, сегодня у него на маршруте работает 8 автобусов».

Проблема отсутствия транспорта в вечернее время тоже решается. Диалог с предпринимателями начался. Пообещали решить и деликатную проблему водителей.