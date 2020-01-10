Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- В Орле пресекли канал поставки героина.





- В новогодние праздники Заводской район Орла оказался в мусорном плену. Почему? И как сейчас обстоит дело? Ответы - в нашем сюжете.





- Транспортная недоступность микрорайона «Лужки». Жители утверждают, что на ожидание транспорта уходит больше времени, чем на саму поездку.





- «Холоп» или «Вторжение»? А, может, два фильма сразу? Киноленты бьют рекорды. Что выбирают орловцы? «Вести-Орёл» побывали на двух премьерах.