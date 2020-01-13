Сегодня в Орле завершится новогодний проект «Сказки на Девяти дубах» В 17 часов на площади Ленина состоится торжественное закрытие цикла мероприятий, который сопровождал жителей и гостей Орла все новогодние и рождественские праздники.





В рамках праздничной программы «Любить — не свистеть!» наградят активных участников, которые заполняли свои «Паспорта путешественника» и использовали хэштег мероприятия #9дубов.





Орловское Информбюро

12 января 2020 года



