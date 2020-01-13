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В Орловской области три человека погибли, семь человек попали в больницу в результате ДТП на трассе М-2 «Крым»

Авария произошла 11 января в 10:20.


В эту субботу на Орловщине случилось первое с начала года ДТП с массовой гибелью людей.  Трагедия произошла в Кромском районе на федеральной автодороге М-2 «Крым». Там при столкновении двух иномарок погибли три человека, еще семеро оказались в больнице. 
 
Первыми на трассу М-2 прибыли кромские спасатели. Им пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент для извлечения пострадавших.
 
Все, кто выжил в ДТП, находились в салоне «Мерседеса». Именно этот автомобиль, по предварительной версии полицейских, ушел в занос и боком вылетел на встречную полосу движения, где и столкнулся с легковым «Рено». 
 
Как сообщили в местной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Бенц Вито», а также семь пассажиров получили телесные повреждения, госпитализированы. Один из пассажиров - женщина 1970 года рождения скончалась на месте ДТП. В аварии также погибли водитель автомобиля «Рено Меган» и его пассажир – женщина 2948 года рождения. 
 
Если вина водителя «Мерседеса» подтвердится, по 264-й статье уголовного кодекса ему может грозить лишение свободы сроком до семи лет.  В числе сопутствующих причин ДТП в Госавтоинспекции назвали неблагоприятные дорожные условия.  Поскольку после столкновения обе машины оказались на обочине, движение по федеральной автодороге существенно ограничивать не пришлось.
 
За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 28 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили телесные повреждения, среди них 1 несовершеннолетний, 3 человека погибли.



Иван Суверин
13 января 2020 года
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