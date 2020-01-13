В Орловском районе ночью был сбит пешеход ДТП произошло 13 января около двух часов ночи в поселке Стрелецкий.





Водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», совершил наезд на пешехода - мужчину 1954 г.р., который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение хирургии. За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 28 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили телесные повреждения, среди них 1 несовершеннолетний, 3 человека погибли.





Орловское Информбюро

13 января 2020 года



