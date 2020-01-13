Орловский литературный квартал проектируют всей страной На открытый всероссийский конкурс на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны, которая включает в себя Дворянское гнездо и парк Победы, могли прислать свои работы как профессиональные архитекторы, так и общественники и простые граждане. Члены конкурсной комиссии подвели первые итоги конкурса.





Последние два года жители Орловщины самостоятельно выбирают, то какую общественную территорию нужно благоустроить в первую очередь. В этом году согласно статистическим данным каждый трехсотый орловец решил, что перемены нужны в парке Победы и Дворянском гнезде. А вот какими они будут? На этот вопрос предложили ответить, как профессиональным архитекторам, так и новичкам. Подключились к обсуждению и общественники. Открытый всероссийский архитектурно-градостроительный конкурс на разработку проекта литературного квартала вызвал неподдельный интерес. Практически во всех 48 работах, а их прислали на конкурс из 13 регионов страны, учтено наличие искусственных тропинок, мест отдыха, освещения. Есть и сложные проекты. Уникальность территории в том, что на ней расположено 27 объектов культурного наследия. Поэтому конкурсная комиссия будет учитывать, как автор смог сплести воедино исторические, культурные и патриотические страницы жизни Орловщины. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас не стоит задача перенести то, что уже где-то было, какое-то стандартное решение, потому что слишком много заложено души и в Дворянское гнездо и в парк Победы, и это очень важно сохранить. Поэтому сегодня у нас достаточно большая конкурсная комиссия, которая представлена как профессиональным сообществом, так и историками, и руководителями учреждений». На заседании комиссии, которое состоялось 10 января, обсудили, какой проект пройдет дальше во второй тур. Имена станут известны на следующей неделе, а победителя назовут в феврале. Но это будет лишь промежуточный шаг в реализации намеченной цели - создание комфортной городской среды. Итог подведут жители, когда своими глазами увидят благоустроенную территорию почти в 50 гектаров.





Анна Вайсергисер

13 января 2020 года



