МУП «Спецавтобаза» продолжает набор водителей уборочной техники Так же предприятию требуются трактористы.





Для тракториста обязательно наличие водительского удостоверения машиниста-тракториста. Заработная плата — 21 тыс. рублей. Водителям транспортно-уборочной техники достаточно иметь водительское удостоверение категории В, С. Заработная плата — 24 тыс. рублей. Всего муниципальное предприятие готово принять на работу 20 человек: 12 водителей и восемь трактористов.



Телефон для справок — (4862) 30-70-35 (отдел кадров).





Анастасия Дорохова

13 января 2020 года



