Сегодня в ночь многие орловцы вновь будут встречать Новый год – по старому стилю Праздник неофициальный, но очень популярный.





До 1918 года на Руси жили по юлианскому календарю, а согласно ему сначала встречали Рождество и лишь потом – Новый год. После революции страна перешла на григорианское летоисчисление, а традиция веселиться именно в эти дни – осталась. Русская православная церковь не стала переходить на новый стиль и поныне пользуется юлианским календарем. Поэтому для многих верующих Старый Новый год имеет особое значение, поскольку он празднуется именно после окончания Рождественского поста.





Татьяна Тимохина

13 января 2020 года



