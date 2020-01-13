В новогодние каникулы на Орловщине произошло несколько технологических аварий Их последствия устранили оперативно. Об этом сегодня доложил начальник профильного департамента на аппаратном совещании в правительстве региона.





Как оказалось, чаще всего из строя выходит электроснабжение. Перебои с ним произошли за праздники трижды и все в районах области. В городе был порыв сети. Две многоэтажки остались без холодной воды. Что касается теплоснабжения, то оно прервалось в доме по улице Степана Разина в Орле. Согласно докладу, все аварии были оперативно устранены. Для этого заранее предприняли ряд мер: усилили дежурства сотрудников энергоснабжающих организаций, работала горячая линия. Кроме того, был создан неснижаемый запас топлива на предприятиях, проведены проверки с практическим запуском резервных источников питания и резервного топлива на котельных. Осуществлялось взаимодействие муниципальных образований с органами внутренних дел.





Анна Вайсергисер

13 января 2020 года



