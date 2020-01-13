Возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса, который допустил ДТП Напомним, в минувшую субботу на трассе М-2 «Крым» произошла авария, в которой погибли три человека, семеро - пострадали.





Микроавтобус «Мерседес», по предварительной версии полицейских, ушел в занос и боком вылетел на встречную полосу движения, где и столкнулся с «Рено». Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, также погибла пассажирка микроавтобуса. Водитель, допустивший ДТП, задержан. Шестеро пострадавших находятся в областной клинической больнице. Один - вернулся домой на Украину.





Надежда Невматулина

13 января 2020 года



