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Воспитанники Орловской православной гимназии показали Рождественскую сказку

Для постановки выбрали сказку «12 месяцев». Это произведение уже не первый раз находит сценическое воплощение в творческом репертуаре юных артистов.


Чтобы творение православных гимназистов стало большим рождественским подарком, они очень старались и долго репетировали. Поставили сказку «12 месяцев». К этой удивительной истории добра, сострадания и искренней любви ребята и их наставники обращаются уже. Копировать не стали. Придали истории больше современности, добавили новых персонажей и новые вокальные партии. Здесь нет главных и не главных ролей. Каждый персонаж это часть одной большой удивительной картины - картины рождественского чуда.
В этой, как и во всех предыдущих рождественских постановках воспитанников и преподавателей православной гимназии, главной идеей и главным рождественским чудом являются духовное перерождение человека, победа добра над злом.

Спектакль получился очень искренним и очень светлым, как и само Рождество.

Однако новая премьера стала в этот день на сцене не единственным подарком. Зрителей ждали рождественские пряники и настоящий святочный концерт, подготовленный студентами Орловского института культуры. И это тоже уже традиция.


Оксана Гранн
13 января 2020 года
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