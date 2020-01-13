Орловских школьников познакомили со святочными традициями Издревле дни от Рождества Христова до Крещения - самое «разгульное» время на Руси. О том, как святки отмечали наши предки, узнали ребята из школы № 33.





В гости к школьникам сегодня приехали сотрудники дома-музея Грановского. Ребятам рассказали о том, как проходили святочные дни. Да и сами школьники подготовили песни, стихи и даже колядки.



Сотрудники музея Грановского придумали увлекательную программу. Недаром нашему земляку Петру Васильевичу Киреевскому принадлежит самая большая коллекция русских народных песен.



Анжела Чернышёва, заведующая домом-музеем Т.Н. Грановского: «Благодаря нашим землякам до наших дней дошли удивительные коллекции песен, загадок, пословиц и поговорок, сказок, а вместе с ними - обряды и праздники, на которых они звучали».

В течение всего года в школах Орла будут проходить представления «Возрождаем традиции». Ближайший праздник, когда работники музея порадуют школьников города, - Масленица.





Всеволод Трифонов

13 января 2020 года



