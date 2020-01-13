Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Трое погибших, семеро пострадавших. По факту ДТП в Кромском районе возбуждено уголовное дело. Комментарии медиков и пострадавших - в «Вестях».



- Сегодня в правительстве региона дали оценку работе оперативных служб в праздничные дни. Подробности - в нашем выпуске.



- Сказка ложь, да в ней намек. Рождество Христово в православной гимназии отметили новой театральной постановкой. Мы побывали на премьере и пообщались с юными актерами.



- Неофициальный, но любимый. Сегодня Старый Новый год. Как орловцы относятся к празднику? И что по этому поводу говорят священнослужители?

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Вести-Орёл

13 января 2020 года



