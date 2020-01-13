понедельник 13.01.2020 22:01:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Четверо пострадавших при ДТП в Кромском районе находятся в Орловской областной клинической больнице

У всех тяжелые сочетанные травмы.


По предварительной версии полицейских, микроавтобус «Мерседес», ушел в занос и боком вылетел на встречную полосу движения, где и столкнулся с «Рено». Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, также погибла пассажирка микроавтобуса. Водитель, допустивший ДТП, задержан. В Кромском следственном отделе возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса, который допустил ДТП, унёсшую жизни троих человек, еще семеро пострадали. Мы узнали о сегодняшнем состоянии травмированных людей.

Александр Платонов, пострадавший: «В то время, когда это все произошло, я спал. Очнулся в тот момент, когда представители скорой помощи помогали людям выбираться из машины. Увидел страшную карттину».

Александр Чумак, заместитель главного врача Орловской областной клинической больницы: «К нам поступило четыре пациента. В настоящий момент двое находятся в нейрохирургическом отделении, еще одна женщина находится в ортопедическом отделении, и в отделении грудной хирургии находится мужчина. Состояние пациентов стабильное, у всех тяжелые сочетанные травмы. Один человек находится в нейрореанимационном отделении с тяжелой травмой головного мозга. Он в сознании. В целом его состояние пока контролируется».



Надежда Невматулина
13 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.