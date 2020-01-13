Четверо пострадавших при ДТП в Кромском районе находятся в Орловской областной клинической больнице У всех тяжелые сочетанные травмы.





По предварительной версии полицейских, микроавтобус «Мерседес», ушел в занос и боком вылетел на встречную полосу движения, где и столкнулся с «Рено». Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, также погибла пассажирка микроавтобуса. Водитель, допустивший ДТП, задержан. В Кромском следственном отделе возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса, который допустил ДТП, унёсшую жизни троих человек, еще семеро пострадали. Мы узнали о сегодняшнем состоянии травмированных людей.



Александр Платонов, пострадавший: «В то время, когда это все произошло, я спал. Очнулся в тот момент, когда представители скорой помощи помогали людям выбираться из машины. Увидел страшную карттину».

Александр Чумак, заместитель главного врача Орловской областной клинической больницы: «К нам поступило четыре пациента. В настоящий момент двое находятся в нейрохирургическом отделении, еще одна женщина находится в ортопедическом отделении, и в отделении грудной хирургии находится мужчина. Состояние пациентов стабильное, у всех тяжелые сочетанные травмы. Один человек находится в нейрореанимационном отделении с тяжелой травмой головного мозга. Он в сознании. В целом его состояние пока контролируется».





Надежда Невматулина

13 января 2020 года



