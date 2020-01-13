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ВТБ Капитал Форекс получил рейтинг Эксперт РА на уровне ruAA+

ВТБ Капитал Форекс присвоен рейтинг кредитоспособности Эксперт РА ruAA+ со стабильным прогнозом. Согласно шкале агентства, данная оценка соответствует высокому уровню кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости по сравнению с другими объектами в Российской Федерации. Оценка ruAA+ находится лишь на одну ступень ниже максимально высокой ruAAA.

Эксперт РА отмечает, что ВТБ Капитал Форекс является крупнейшей организацией лицензируемого рынка форекс с долей 88% от торгового оборота клиентов за первые 9 месяцев 2019 года. Агентство указывает на неуклонный рост капитала компании, со 157 млн рублей на 31.12.2017 до 268 млн рублей на 30.09.2019. Аналитики подчеркивают высокий уровень организации, регламентации и практики осуществления управления рисками в компании. В частности, компания получила положительную оценку механизмов хеджирования открытой валютной позиции, которые ограничивают риски в рамках утвержденных лимитов и снижают зависимость финансового результата форекс-дилера от финансового результата его контрагентов.
 
“Мы стали первым российским лицензированным форекс-дилером, получившим оценку со стороны рейтингового агентства. Высокий рейтинг, присвоенный компании, свидетельствует о профессионализме команды, а также об ответственном отношении к клиентам и партнерам. В соответствии со стратегией ВТБ мы уделяем большое внимание использованию современного программного обеспечения и автоматизации бизнес-процессов, а также эффективности риск-менеджмента, что позволяет нам демонстрировать стабильно высокие результаты и занимать лидирующие позиции по ключевым направлениям деятельности на российском рынке форекс”, - отметил Сергей Жаров, Генеральный директор ВТБ Капитал Форекс.
 
Агентство “Эксперт РА” - крупнейшее российское рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательской и коммуникационной деятельности, включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.



13 января 2020 года
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