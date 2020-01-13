В Орле приготовили пятиметровую шаурму Готовили ее в течение часа. Чтобы раздать гигантский мясной фастфуд, понадобилось вдвое меньше времени.





Акция по приготовлению огромной шаурмы стала финалом новогоднего гастрономического фестиваля, который проходил в Орле во время новогодних каникул. Возможность приготовить гигантскую шаурму оказалась столь заманчивой, что желающие принять в этом участие стали собираться задолго до начала акции. Самой активной оказалась орловская детвора. Она заняла возле главного кулинарного плацдарма ключевые посты.



Чтобы приготовить супершаурму, организаторам пришлось серьезно подготовиться. Один из главных ингредиентов - лаваш - был сделан по спецзаказу.



Как рассказал шеф-повар Михаил Пошигорев, для приготовления шаурмы было заранее подготовлено по пять килограммов каждого ингредиента. Главное - все равномерно разложить, но сначала - соус. Его мастерски наносил профессиональный шаурмист, а в этом случае скорее шаурмен.



И вот он долгожданный момент: все ингредиенты равномерно уложены, осталось завернуть в спецлаваш. И здесь уже без помощников не обошлось. Добровольцы по команде шеф-повара дружно начинают заворачивать начинку. Последний штрих - пройтись горелкой по лавашу, чтобы придать ему запеченный вид. Затем пятиметровую шаурму разрезали на куски. Те, кто помогал шеф-повару, первыми отведали любимый фастфуд. Оценка: очень вкусно!



Подкрепившись, орловцы продолжили гуляния на площади, где раскинулся теремочный городок. Он, кстати, так полюбился орловцам, что они не хотели бы с ним расставаться. Горожане надеются, что его существование не ограничится новогодними и рождественскими праздниками. Как оказалось, у хорошей идеи есть все шансы пожить подольше. Руководство региона рассматривает эту возможность.





Оксана Гранн

13 января 2020 года



