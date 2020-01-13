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Орловский художник Анатолий Федай стал победителем Всероссийского конкурса «Муза должна работать»

Его графическая серия «Мусорный ветер» завоевала Гран-при. Чем работа художника из Орла смогла покорить строгое жюри? И какие планы у победителя?


Всероссийский конкурс «Муза должна работать» за свою шестилетнюю историю дал возможность не одной сотне молодых художников заявить о себе и получить старт на арт-рынке. Участник из Орла Анатолий Федай с кистью и карандашом еще с детства.

Анатолий известен, причем не только в Орле, по иллюстрациям к произведениям Андреева, Достоевского. Участие в творческих конкурсах обходил стороной, но то, что стоит свои силы попробовать во Всероссийском - подсказало сердце. Из практически тысячи работ его серия «Мусорный ветер» смогла покорить всех присутствующих. Работы художника посвящены орловским дворам, где прошло его детство.

Анатолий Федай, обладатель гран-при Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать»: «Это мои впечатления из детства и об утрате детства. Я в этих дворах всех жил, практически все детство, юность лет до 20, у меня с этим связан период жизни самый счастливый - детство, безоблачность».

Железнодорожный район города для Анатолия знаковый - настоящие друзья, первая любовь. Оказываясь здесь, он словно перематывает пленку назад и возвращается туда, где нет проблем и забот.

Анатолий Федай, обладатель гран-при Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать»: «Когда я пришел и увидел эти дома разрушенными, одинокими, покинутыми людьми - у меня с ними диалог возникал, я делился с ними детскими впечатлениями, а они смотрели на меня окнами черными».

То, что в Северной столице его мастерство оценят так высоко, Анатолий сомневался. Однако его друзья-художники были уверены: то, что творит Федай, не может остаться незамеченным.

Иван Кучеров, художник: «Эти работы уникальные, это уникальный стиль графики. Никто такое не делает. Это однозначно сейчас новое видение реальности». 

«Ваша работа цепляет в самое сердце» - эти слова Анатолий Федай услышал от члена правления Союза художников России.

Главный приз конкурса - персональная выставка в стенах питерского музея современного искусства «Артмуза» пройдет в сентябре, и художник из Орла к ней уже готовится. А работы всех финалистов конкурса до 30 января будут представлены там же, и посетить выставку может любой желающий.


Юлия Опанасюк
13 января 2020 года
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