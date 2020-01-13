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Следком заинтересовался температурой в домах орловцев

Проводится доследственная проверка.


Ранее в Орле жильцы домов № 160 и № 162 по Московскому шоссе жаловались на плохое состояние теплотрассы, из-за чего температура в их квартирах ниже установленных норм. Неоднократные жалобы жильцов по данному факту на протяжении длительного времени остаются без действенных мер реагирования должностных лиц. Тепло как подавалось по трубам без теплоизоляции, так и продолжает подаваться. Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверки будет принято решение.


Орловское Информбюро
13 января 2020 года
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